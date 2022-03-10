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Сегодня, 06:59

Гол Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Вашингтоном» в овертайме

Гол Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Вашингтоном» в овертайме
Иван Торопцев
Корреспондент
10 марта. «Эдмонтон» — «Вашингтон».
Фото Twitter

«Эдмонтон» победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид, также у команды отличились Брэд Мэлоун, Коди Сиси и Кайлер Ямамото.

У «Вашингтона» дубль сделал Ти Джей Оши, еще один гол забил Никлас Бэкстрем. Отметим, что Оши сравнял счет за 1,8 секунды до конца третьего периода и помог «Вашингтону» избежать поражения в основное время.

«Эдмонтон» прервал свою серию из 3 поражений подряд, команда занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 66 очками в 58 матчах. «Вашингтон» занимает 8-ю строчку на Востоке с 72 очками в 59 играх.

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«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Бэкстрем — 5 (Манта, Оши), 22:17 — 0:1. Ямамото — 12 (бол., Макдэвид, Бушар), 32:01 — 1:1. Сиси — 3 (Мэлоун, Райан), 38:12 — 2:1. Оши — 7 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 46:13 — 2:2. Мэлоун — 1 (Кассиан, Бушар), 50:31 — 3:2. Оши — 8 (Карлсон, Кузнецов), 59:58 — 3:3. Макдэвид — 30, 63:27 — 4:3.

Вратари: Коскинен — Самсонов (57:11 — 58:14, 58:32 — 59:58).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 40 (20+9+10+1) — 32 (9+15+7+1).

Наши: — - Кузнецов (23.00/0/+1), Овечкин (21.21/8/0), Орлов (22.17/2/-1).

10 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Вашингтон» сравнял счет в матче с «Эдмонтоном» за 1,8 секунды до конца третьего периода, Кузнецов сделал голевой пас
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 39 17 83
2 Рейнджерс 57 36 21 77
3 Питтсбург 58 34 24 77
4 Вашингтон 59 31 28 72
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 57 21 36 47
8 Филадельфия 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 57 39 18 83
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 41 17 87
2 Сент-Луис 56 32 24 71
3 Миннесота 55 33 22 69
4 Нэшвилл 56 32 24 68
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 57 25 32 60
7 Чикаго 58 21 37 50
8 Аризона 56 17 39 38
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 56 34 22 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 58 32 26 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Анахайм 59 27 32 63
6 Ванкувер 57 28 29 62
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 59 17 42 39
Результаты / календарь
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15.03
10.03 04:00
Эдмонтон – Вашингтон
 4 : 3 ОТ
10.03 06:30
Ванкувер – Монреаль
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 81
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 57 78
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 54 43
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 38
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 57 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 37 1.93
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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Якоб Маркстрем

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