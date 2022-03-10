Гол Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Вашингтоном» в овертайме

«Эдмонтон» победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид, также у команды отличились Брэд Мэлоун, Коди Сиси и Кайлер Ямамото.

У «Вашингтона» дубль сделал Ти Джей Оши, еще один гол забил Никлас Бэкстрем. Отметим, что Оши сравнял счет за 1,8 секунды до конца третьего периода и помог «Вашингтону» избежать поражения в основное время.

«Эдмонтон» прервал свою серию из 3 поражений подряд, команда занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 66 очками в 58 матчах. «Вашингтон» занимает 8-ю строчку на Востоке с 72 очками в 59 играх.

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«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Бэкстрем — 5 (Манта, Оши), 22:17 — 0:1. Ямамото — 12 (бол., Макдэвид, Бушар), 32:01 — 1:1. Сиси — 3 (Мэлоун, Райан), 38:12 — 2:1. Оши — 7 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 46:13 — 2:2. Мэлоун — 1 (Кассиан, Бушар), 50:31 — 3:2. Оши — 8 (Карлсон, Кузнецов), 59:58 — 3:3. Макдэвид — 30, 63:27 — 4:3.

Вратари: Коскинен — Самсонов (57:11 — 58:14, 58:32 — 59:58).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 40 (20+9+10+1) — 32 (9+15+7+1).

Наши: — - Кузнецов (23.00/0/+1), Овечкин (21.21/8/0), Орлов (22.17/2/-1).

10 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».