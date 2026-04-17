«Эдмонтон» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У «Ойлерз» хет-трик оформил Мэтт Савой, а также по одной шайбе забросили Джошуа Замански, Райан Нюджент-Хопкинс и Колтон Дач. Единственный гол «Кэнакс» на счету Тая Мюллера.

«Эдмонтон» с 93 очками в 82 матчах занял 5-е место в Западной конференции. «Ванкувер» стал последним — 58 очков в 82 играх.

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