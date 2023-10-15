«Эдмонтон» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» победил «Эдмонтон» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс».

«Касатки» обыграли соперника во второй игре кряду. У гостей голом отметился форвард Андрей Кузьменко. Россиянин набрал второе (1+1) очко в сезоне.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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