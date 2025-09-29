«Эдмонтон» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Ванкувер»

«Эдмонтон» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 4:3.

В составе «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль, по голу забили Коннор Макдэвид и Трент Фредерик. У «Кэнакс» шайбы забросили Аату Ряти, Браден Кутс и Юнатан Леккеримяки.

В следующем матче «Эдмонтон» 2 октября сыграет с «Сиэтлом», «Ванкувер» в этот же день встретится с «Калгари».