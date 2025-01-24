«Эдмонтон» победил «Ванкувер», Драйзайтль набрал три очка
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своем льду «Ванкувер» со счетом 6:2.
В составе «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Зак Хаймэн, 3 (1+2) очка у Леона Драйзайтля, еще по шайбе забросили Адам Хенрик, Райан Нюджент-Хопкинс и Каспери Капанен. У «Кэнакс» отличились Брок Босер и Филип Гронек.
После этого матча «Эдмонтон» с 63 очками занимает третье место в Западной конференции, «Ванкувер» с 50 очками — на девятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)
Голы: Хаймэн — 16 (Драйзайтль, Арвидссон), 5:52 — 1:0. Драйзайтль — 35 (бол., Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 14:21 — 2:0. Хенрик — 7 (Экхольм, Перри), 14:41 — 3:0. Хаймэн — 17 (Филп), 21:59 — 4:0. Нюджент-Хопкинс — 13 (бол., Драйзайтль, Бушар), 32:02 — 5:0. Босер — 16 (Миллер, Сутер), 32:27 — 5:1. Гронек — 2 (Хьюз, Босер), 35:06 — 5:2. Капанен — 6 (Эмберсон), 50:21 — 6:2.
Вратари: Пикар — Демко.
Штраф: 8 — 26.
Броски: 34 (13+14+7) — 26 (11+4+11).
Наши: Подколзин (12.13/3/-1) — -.
24 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|47
|32
|15
|69
|2
|Каролина
|49
|30
|19
|63
|3
|Нью-Джерси
|50
|27
|23
|60
|4
|Коламбус
|49
|23
|26
|53
|5
|Рейнджерс
|48
|24
|24
|52
|6
|Филадельфия
|49
|22
|27
|50
|7
|Питтсбург
|50
|20
|30
|48
|8
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|49
|30
|19
|62
|2
|Флорида
|49
|28
|21
|59
|3
|Бостон
|50
|24
|26
|54
|4
|Тампа-Бэй
|46
|25
|21
|53
|5
|Оттава
|48
|24
|24
|52
|6
|Монреаль
|48
|24
|24
|52
|7
|Детройт
|48
|22
|26
|49
|8
|Баффало
|48
|18
|30
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|49
|32
|17
|67
|2
|Миннесота
|48
|28
|20
|60
|3
|Даллас
|47
|29
|18
|59
|4
|Колорадо
|49
|28
|21
|58
|5
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|50
|6
|Юта
|47
|21
|26
|49
|7
|Нэшвилл
|46
|17
|29
|41
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|30
|18
|64
|2
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|63
|3
|Лос-Анджелес
|45
|26
|19
|57
|4
|Калгари
|46
|23
|23
|53
|5
|Ванкувер
|47
|20
|27
|50
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
|45
|7
|Анахайм
|48
|19
|29
|44
|8
|Сан-Хосе
|50
|14
|36
|34
|24.01
|03:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 0
|24.01
|03:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|6 : 1
|24.01
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|4 : 2
|24.01
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|7 : 4
|24.01
|04:00
|
Сент-Луис – Вегас
|2 : 4
|24.01
|04:00
|
Миннесота – Юта
|0 : 4
|24.01
|05:00
|
Калгари – Баффало
|5 : 2
|24.01
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|6 : 2
|24.01
|06:00
|
Сиэтл – Вашингтон
|0 : 3
|24.01
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|5 : 1
|24.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|- : -