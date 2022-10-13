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Сегодня, 08:02

«Эдмонтон» победил «Ванкувер», отыгравшись с 0:3. У Кузьменко заброшенная шайба

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
13 октября. «Эдмонтон» — «Ванкувер» (5:3).
Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:3.

«Кэнакс» вел со счетом 3:0 благодаря голам Элиаса Петтерссона, Джей Ти Миллера и Андрея Кузьменко, который забросил дебютную шайбу в НХЛ. У «Ойлерз» 4 (3+1) очка набрал Коннор Макдэвид, 3 (1+2) очка у Леона Драйзайтля, еще один гол на счету Дарнелла Нерса.

В следующем матче «Эдмонтон» 16 октября сыграет с «Калгари», «Ванкувер» 15 октября встретится с «Филадельфией».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

Голы: Петтерссон — 1, 1:49 — 0:1. Миллер — 1 (Бесер, Хьюз), 2:40 — 0:2. Кузьменко — 1 (бол., Миллер, Хорват), 20:39 — 0:3. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Бэрри), 24:12 — 1:3. Макдэвид — 1 (бол., Драйзайтль, Хаймэн), 34:01 — 2:3. Нерс — 1 (мен., Драйзайтль), 39:19 — 3:3. Макдэвид — 2 (Хаймэн), 55:01 — 4:3. Макдэвид — 3 (бол., п.в., Кейн, Нерс), 59:35 — 5:3.

Вратари: Кэмпбелл — Демко (57:22 — 57:46, 57:52 — 58:52, 59:09 — 59:35).

Штраф: 16 — 8.

Броски: 25 (8+7+10) — 36 (14+14+8).

Наши: — - Кузьменко (18.04/4/+1), Подколзин (14.32/1/0).

13 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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1 Каролина 1 1 0 2
2 Рейнджерс 1 1 0 2
3 Питтсбург 0 0 0 0
4 Филадельфия 0 0 0 0
5 Айлендерс 0 0 0 0
6 Нью-Джерси 0 0 0 0
7 Вашингтон 1 0 1 0
8 Коламбус 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Монреаль 1 1 0 2
3 Баффало 0 0 0 0
4 Оттава 0 0 0 0
5 Детройт 0 0 0 0
6 Флорида 0 0 0 0
7 Торонто 1 0 1 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 2 2 0 4
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Даллас 0 0 0 0
4 Виннипег 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Аризона 0 0 0 0
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 1 1 0 2
2 Анахайм 1 1 0 2
3 Вегас 1 1 0 2
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7 Ванкувер 1 0 1 0
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Вашингтон – Бостон
 2 : 5
13.10 02:00
Каролина – Коламбус
 4 : 1
13.10 02:00
Монреаль – Торонто
 4 : 3
13.10 04:30
Колорадо – Чикаго
 5 : 2
13.10 05:00
Анахайм – Сиэтл
 5 : 4 ОТ
13.10 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 5 : 3
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 4
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 1 4
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 2 3
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 1 2
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
Юусе Сарос

Юусе Сарос

Нэшвилл

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