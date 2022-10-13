«Эдмонтон» победил «Ванкувер», отыгравшись с 0:3. У Кузьменко заброшенная шайба
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:3.
«Кэнакс» вел со счетом 3:0 благодаря голам Элиаса Петтерссона, Джей Ти Миллера и Андрея Кузьменко, который забросил дебютную шайбу в НХЛ. У «Ойлерз» 4 (3+1) очка набрал Коннор Макдэвид, 3 (1+2) очка у Леона Драйзайтля, еще один гол на счету Дарнелла Нерса.
В следующем матче «Эдмонтон» 16 октября сыграет с «Калгари», «Ванкувер» 15 октября встретится с «Филадельфией».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)
Голы: Петтерссон — 1, 1:49 — 0:1. Миллер — 1 (Бесер, Хьюз), 2:40 — 0:2. Кузьменко — 1 (бол., Миллер, Хорват), 20:39 — 0:3. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Бэрри), 24:12 — 1:3. Макдэвид — 1 (бол., Драйзайтль, Хаймэн), 34:01 — 2:3. Нерс — 1 (мен., Драйзайтль), 39:19 — 3:3. Макдэвид — 2 (Хаймэн), 55:01 — 4:3. Макдэвид — 3 (бол., п.в., Кейн, Нерс), 59:35 — 5:3.
Вратари: Кэмпбелл — Демко (57:22 — 57:46, 57:52 — 58:52, 59:09 — 59:35).
Штраф: 16 — 8.
Броски: 25 (8+7+10) — 36 (14+14+8).
Наши: — - Кузьменко (18.04/4/+1), Подколзин (14.32/1/0).
13 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|2
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сиэтл
|1
|0
|1
|1
|5
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|2 : 5
|13.10
|02:00
|
Каролина – Коламбус
|4 : 1
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|4 : 3
|13.10
|04:30
|
Колорадо – Чикаго
|5 : 2
|13.10
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|5 : 4 ОТ
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|5 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|1
|2
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00