«Эдмонтон» переиграл «Ванкувер», Макдэвид оформил хет-трик
07:43
«Эдомнтон» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Форвард Конор Макдэвид оформил хет-трик и сделал голевую передачу. Также 3 (2+1) очка набрал Райан Ньюджент-Хопкинс.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Голы: Ньюджент-Хопкинс — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 7:59 — 1:0. Макдэвид — 1 (Ямамото, Драйзайтль), 19:59 — 2:0. Шмидт — 1 (Эдлер), 23:24 — 2:1. Макдэвид — 2 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 28:26 — 3:1. Мотт — 1 (Хэмоник, Хьюз), 30:21 — 3:2. Макдэвид — 3 (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 35:08 — 4:2. Ньюджент-Хопкинс — 2 (Ямамото), 51:42 — 5:2.
Вратари: Коскинен — Демко.
Штраф: 20 — 18.
Броски: 46 (17+16+13) — 40 (10+18+12).
15 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
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