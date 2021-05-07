«Ванкувер» прервал серию поражений, обыграв «Эдмонтон»
«Ванкувер» переиграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). «Кэнакс» прервали свою неудачную серию из шести поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:6 (2:4, 0:1, 1:1)
Голы: Хегландер — 10 (Миллер, Хэмоник), 0:31 — 0:1. Рэтбоун — 1 (Гаврилюк), 4:43 — 0:2. Хэмоник — 1 (Бесер, Хегландер), 6:33 — 0:3. Гаврилюк — 2 (Шмидт, Хаймор), 12:22 — 0:4. Драйзайтль — 27 (бол., Макдэвид, Смит), 16:41 — 1:4. Пулюярви — 14 (Макдэвид, Бэрри), 18:37 — 2:4. Граовац — 1, 29:42 — 2:5. Драйзайтль — 28 (Нерс, Макдэвид), 52:55 — 3:5. Бесер — 20 (Пирсон), 55:35 — 3:6.
Нереализованный буллит: Макдэвид (Э), 52:44 (Вратарь).
Вратари: Коскинен (Смит, 12:22) — Демко.
Штраф: 18 — 20.
Броски: 42 (14+17+11) — 27 (9+10+8).
Наши: Куликов (15.13/0/-2) — -.
7 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
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