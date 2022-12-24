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Сегодня, 07:51

Гол Михеева помог «Ванкуверу» победить «Эдмонтон»

Виктория Кравченко
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«Эдмонтон» дома проиграл «Ванкуверу» со счетом 5:2 в регурярном чемпионате НХЛ.

В составе гостей по дублю оформили Джей Ти Миллер и Бо Хорват. Еще одну шайбу забил россиянин Ильи Михеева. Нападающий Андрей Кузьменко очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 2:5 (2:0, 0:2, 0:3)

Голы: Райан — 5 (Фогеле), 9:42 — 1:0. Макдэвид — 30 (Хаймэн, Драйзайтль), 19:55 — 2:0. Миллер — 12 (Гарлэнд, Экман-Ларссон), 20:41 — 2:1. Миллер — 13 (бол., Петтерссон, Хорват), 38:33 — 2:2. Хорват — 22 (Майерс, Гарлэнд), 52:25 — 2:3. Михеев — 11 (Хорват), 57:19 — 2:4. Хорват — 23 (п.в., Петтерссон, Майерс), 59:19 — 2:5.

Вратари: Скиннер (57:37 — 59:19) — Делиа.
Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (13+13+7) — 30 (8+13+9).

Наши: Костин (11.10/2/-2) — Кузьменко (14.00/2/0), Михеев (14.51/3/-1).

24 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Илья Михеев
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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2 Нью-Джерси 34 22 12 46
3 Питтсбург 33 19 14 43
4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 36 19 17 42
6 Айлендерс 35 19 16 40
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 27 6 56
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Монреаль 34 15 19 33
8 Оттава 33 14 19 31
Центральный дивизион И В П О
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2 Виннипег 34 21 13 43
3 Колорадо 32 19 13 40
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5 Нэшвилл 32 14 18 33
6 Сент-Луис 33 16 17 33
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31.12
1.01
24.12 03:00
Вашингтон – Виннипег
 4 : 1
24.12 03:00
Каролина – Филадельфия
 6 : 5
24.12 03:00
Нью-Джерси – Бостон
 3 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Флорида
 5 : 1
24.12 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 2 : 3 ОТ
24.12 04:00
Даллас – Монреаль
 4 : 2
24.12 04:30
Чикаго – Коламбус
 5 : 2
24.12 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 2 : 5
24.12 05:30
Аризона – Лос-Анджелес
 - : -
24.12 06:00
Вегас – Сент-Луис
 - : -
24.12 06:30
Анахайм – Калгари
 - : -
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Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 55
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 29
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
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Джейсон Робертсон

Даллас

 35 24
И КН
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Петр Кочетков

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