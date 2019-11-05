«Эдмонтон» в овертайме проиграл «Аризоне»

«Эдмонтон» на своем льду уступил «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Дерек Степан.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Аризона» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Макдэвид — 7 (Драйзайтль), 1:31 — 1:0. Грабнер — 4, 3:30 — 1:1. Седерберг — 4, 28:52 — 1:2. Хас — 1 (Беннинг, Расселл), 55:19 — 2:2. Степан — 2 (Шмолц ), 62:01 — 2:3.

Вратари: Коскинен — Кюмпер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (7+12+9+0) — 24 (8+11+3+2).

5 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.

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