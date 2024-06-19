«Эдмонтон» в меньшинстве открыл счет в пятом матче с «Флоридой»

«Эдмонтон» открыл счет в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды».

На 6-й минуте встречи нападающий «Ойлерз» Коннор Браун забросил шайбу в ворота Сергея Бобровского, когда гости остались в меньшинстве после удаления Бретта Кулака.

Счет в серии после четырех матчей 3-1 в пользу «Пантерз».