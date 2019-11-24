«Эдмонтон» в гостях обыграл «Вегас», Макдэвид оформил дубль

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл «Вегас» со счетом 4:2. Дубль в составе «Ойлерз» оформил Коннор Макдэвид.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Эдмонтон» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Макдэвид — 17 (Драйзайтль, Кассиан), 5:17 — 0:1. Бир — 4 (Драйзайтль, Кассиан), 16:00 — 0:2. Икин — 3 (Холден), 19:40 — 1:2. Гранлунд — 2 (Хас, Русселль), 32:04 — 1:3. Теодор — 2, 34:19 — 2:3. Макдэвид — 18 (бол., Драйзайтль), 42:11 — 2:4.

Вратари: Флери (57:26 — 59:04, 59:19 — 59:38) — Смит.

Штраф: 6 — 0.

Броски: 27 (9+8+10) — 31 (9+13+9).

Наши: — - -.

24 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.