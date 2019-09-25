«Эдмонтон» уступил «Аризоне»
06:42
«Аризона» в контрольном матче выиграла у «Эдмонтона».
НХЛ
Контрольный матч
«Эдмонтон» — «Аризона» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы: Круз — 1, 12:14 — 0:1. Бантинг — 2, 23:17 — 0:2. Ньюджент-Хопкинс — 3 (мен., Хайра), 27:13 — 1:2. Грабнер — 1 (Хиностроза, Экман-Ларссон), 50:06 — 1:3. Шихан — 1 (Арчибальд, Клефбом), 50:36 — 2:3. Степан — 2 (Капобианко, Келлер), 52:43 — 2:4.
Вратари: Смит (Коскинен, 40:00, 57:52 — 59:24) — Хилл.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 40 (9+16+15) — 33 (12+5+16).
25 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.
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