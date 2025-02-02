«Эдмонтон» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» на выезде обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

У гостей голами отметились Вильям Нюландер, Мэттью Нис, Бобби Маккканн и Митч Марнер.

За «Ойлерз» шайбы забросили Эван Бушар, Зак Хэйман и Корри Перри.

«Эдмонтон» набрал 68 очков и занимает 2-е место в Западной конференции, «Торонто» идет 4-м на «Востоке» с 64 баллами.