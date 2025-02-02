«Эдмонтон» дома уступил «Торонто»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Торонто» со счетом 3:4.

В составе «Ойлерз» отметились Эван Бушар, Зак Хэйман и Корри Перри. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Вильям Нюландер, Мэттью Нис, Бобби Маккканн и Митч Марнер.

После этого матча «Эдмонтон» с 68 очками занимает второе место в Западной конференции, «Торонто» с 64 очками — на четвертой строчке «Востока».