2 очка Костина помогли «Эдмонтону» обыграть «Торонто»
«Эдмонтон» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Ойлерз» прервали трехматчевую победную серию «Мэйпл Ливз».
Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали второй звездой встречи.
Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.
«Эдмонтон» набрал 74 очка и идет на 5-м месте в Западной конференции. «Торонто» располагается на 45-й строчке в Восточной конференции — 82 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Торонто» — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
Голы: Макдэвид — 51 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 3:49 — 1:0. Кампф — 7 (Марнер), 12:15 — 1:1. Макдэвид — 52 (Костин, Хаймэн), 13:53 — 2:1. Хаймэн — 29 (Экхольм, Макдэвид), 18:05 — 3:1. Ямамото — 6 (Сиси, Нерс), 28:46 — 4:1. Костин — 10 (Маклеод, Фогеле), 37:12 — 5:1. Марнер — 21 (бол., Райлли, Мэттьюс), 41:08 — 5:2.
Вратари: Скиннер — Самсонов.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 32 (14+11+7) — 28 (11+6+11).
Наши: Костин (9.25/1/+2) — -.
2 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|60
|40
|20
|85
|3
|Рейнджерс
|61
|35
|26
|79
|4
|Айлендерс
|64
|31
|33
|70
|5
|Питтсбург
|60
|30
|30
|69
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|62
|23
|39
|57
|8
|Коламбус
|61
|20
|41
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|60
|47
|13
|99
|2
|Торонто
|61
|37
|24
|82
|3
|Тампа-Бэй
|60
|37
|23
|78
|4
|Баффало
|59
|31
|28
|66
|5
|Флорида
|62
|30
|32
|66
|6
|Оттава
|60
|30
|30
|64
|7
|Детройт
|60
|28
|32
|64
|8
|Монреаль
|60
|26
|34
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|61
|32
|29
|77
|2
|Миннесота
|61
|34
|27
|74
|3
|Колорадо
|59
|34
|25
|73
|4
|Виннипег
|61
|35
|26
|72
|5
|Нэшвилл
|58
|29
|29
|64
|6
|Сент-Луис
|60
|26
|34
|57
|7
|Аризона
|61
|21
|40
|51
|8
|Чикаго
|60
|21
|39
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|62
|34
|28
|76
|3
|Эдмонтон
|62
|33
|29
|74
|4
|Сиэтл
|60
|33
|27
|72
|5
|Калгари
|61
|27
|34
|67
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|61
|18
|43
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
|2.03
|03:30
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
|
Эдмонтон – Торонто
|5 : 2
|2.03
|04:30
|
Даллас – Аризона
|4 : 2
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|5 : 7
|2.03
|06:00
|
Вегас – Каролина
|- : -
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|118
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|90
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|60
|86
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|60
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|59
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|46
|2.29