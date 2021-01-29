«Эдмонтон» уступил «Торонто», несмотря на дубль Драйзайтля

«Торонто» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде переиграл «Эдмонтон» (4:3).

Дублем в составе хозяев отличился немецкий форвард Леон Драйзайтль, у гостей два (1+1) очка набрал Джейсон Спецца.

После этой победы «Торонто» лидирует в Центральном дивизионе, «Эдмонтон» находится на пятом месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Торонто» — 3:4 (0:2, 1:0, 2:2)

Голы: Спецца — 1 (Бойд), 9:29 — 0:1. Нюландер — 3 (Таварес, Спецца), 18:22 — 0:2. Драйзайтль — 5 (бол., Макдэвид, Нерс), 38:11 — 1:2. Драйзайтль — 6 (бол., Макдэвид, Бэрри), 47:00 — 2:2. Симмондс — 3 (Марнер, Райлли), 47:56 — 2:3. Кассиан — 1 (Террис, Ларссон), 51:12 — 3:3. Мэттьюс — 5 (бол., Броди, Керфут), 53:37 — 3:4.

Вратари: Коскинен (56:42 — 57:08, 58:08) — Андерсен.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 29 (11+8+10) — 27 (11+4+12).

Наши: — - Барабанов (5.18/0/+1), Михеев (16.12/1/0).

29 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».