«Торонто» на выезде разгромил «Эдмонтон»

«Торонто» на выезде обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

В составе «Мэйпл Ливс» дубль сделал форвард Джимми Веси. Россиянин Илья Михеев забросил шайбу в ворота «Ойлерз», которая стала для него третьей в сезоне.

«Торонто» возглавляет таблицу Северного дивизиона с 38 очками, «Эдмонтон» идет на третьей строчке с 28 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Торонто» — 1:6 (0:1, 1:4, 0:1)

Голы: Веси — 3 (Бойд, Спецца), 9:03 — 0:1. Веси — 4 (Спецца, Бойд), 22:57 — 0:2. Таварес — 7 (бол., Торнтон, Марнер), 24:44 — 0:3. Михеев — 3 (Хаймэн, Энгвалль), 27:02 — 0:4. Нюджент-Хопкинс — 10 (Драйзайтль, Расселл), 33:46 — 1:4. Нюландер — 10 (Таварес, Райлли), 38:22 — 1:5. Хаймэн — 7 (бол., Спецца, Броди), 50:33 — 1:6.

Вратари: Смит — Андерсен.

Штраф: 10 — 0.

Броски: 27 (9+9+9) — 32 (10+11+11).

Наши: — - Михеев (14.17/2/+1).

4 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».