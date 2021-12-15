«Эдмонтон» проиграл «Торонто», Макдэвид и Драйзайтль не набрали очков во втором матче подряд

«Эдмонтон» проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

В составе «Мэйпл Ливз» дублем отличился Остон Мэттьюс, по одной шайбе забросили Уэйн Симмондс, Ти Джей Броди и Морган Райлли. Единственный гол «Эдмонтона» на счету Колтона Сивиура.

Лидеры списка бомбардиров НХЛ нынешнего сезона Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не набрали очков во втором матче подряд. На счету обоих хоккеистов по 45 очков.

«Эдмонтон» потерпел шестое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Торонто» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Мэттьюс — 19 (бол., Таварес, Каше), 19:25 — 0:1. Симмондс — 4 (Райлли, Клиффорд), 28:47 — 0:2. Броди — 1 (Лильегрен, Кампф), 34:54 — 0:3. Сивиур — 1 (Кассиан, Бэрри), 45:26 — 1:3. Райлли — 4 (Нюландер), 46:33 — 1:4. Мэттьюс — 20 (Каше), 56:40 — 1:5.

Вратари: Коскинен — Кэмпбелл.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (12+15+9) — 25 (12+7+6).

Наши: — - Михеев (15.13/0/0).

15 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18131 зритель.