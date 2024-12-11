«Эдмонтон» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» дома одержал победу над «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

Авторами голов «Ойлерз» стали Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

Единственную шайбу за «Лайтнинг» забросил Джейк Гюнцель.

«Эдмонтон» набрал 34 очка и занимает 6-е место в Западной конференции, «Тампа» с 30 очками идет 7-й на «Востоке».