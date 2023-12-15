«Эдмонтон» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Тампа» на выезде победила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Тампы» прервала 8-матчевую победную серию «Эдмонтон». «Ойлерз» с 27 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» набрала 33 очка и занимает 9-ю строчку таблицы «Востока».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте