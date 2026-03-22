«Тампа» победила «Эдмонтон» на выезде, у Кучерова два гола и две передачи

«Тампа» победила «Эдмонтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид и Джошуа Замански, у гостей забили Энтони Чирелли (дубль), Джейк Гюнцель и российский нападающий Никита Кучеров (дубль), признанный первой звездой встречи. Также на счету 32-летнего россиянина две результативные передачи. Один из голов Кучеров забил в меньшинстве.

В сезоне-2025/26 Кучеров в 64 матчах набрал 118 (40+78) очков. Он вышел на первое место в бомбардирской гонке регулярного чемпионата НХЛ.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков в створ из 27.

«Тампа» (90 очков после 68 встреч) занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» (77 очков после 71 игры) располагается на шестом месте в Западной конференции.

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