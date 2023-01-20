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Сегодня, 07:50

«Эдмонтон» обыграл «Тампу». Кучеров сделал одну голевую передачу

«Эдмонтон» обыграл «Тампу» в матче НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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20 января. «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 5:3.
Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» переиграл «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Ойлерз» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал одну голевую передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.

«Эдмонтон» набрал 55 очков и идет на 6-м месте в Западной конференции. «Тампа» располагается на 5-й строчке — 59 очков.

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«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Голы: Маклеод — 7 (Дешарне, Райан), 6:13 — 1:0. Драйзайтль — 27 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 16:43 — 2:0. Хагель — 18 (Киллорн, Чирелли), 21:30 — 2:1. Хаймэн — 22 (Фогеле), 23:08 — 3:1. Стэмкос — 22 (Пойнт, Хедман), 27:51 — 3:2. Пойнт — 27 (Хедман, Кучеров), 32:03 — 3:3. Макдэвид — 39 (Нерс), 42:10 — 4:3. Хаймэн — 23 (п.в., Драйзайтль, Кулак), 57:48 — 5:3.

Вратари: Кэмпбелл — Василевский (57:30 — 57:48, 58:19 — 59:38).

Штраф: 20 — 24.

Броски: 34 (13+11+10) — 31 (9+14+8).

Наши: Костин (9.19/0/0) — Кучеров (20.10/4/0), Наместников (8.51/0/0), Сергачев (23.44/2/-1).

20 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17 742 зрителя.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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