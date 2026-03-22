«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Эдмонтон» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 22 марта

«Эдмонтон» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 21 на 22 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе Роджерс Плэйс в Эдмонтоне (Канада). Начало — в 5.00 по московскому времени.

«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями игры «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

22 марта, 05:00. Rogers Place (Эдмонтон) Эдмонтон Тампа-Бэй

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Ойлерз» набрали 77 очков в 70 матчах и занимают шестое место в Западной конференции. «Лайтнинг» с 88 очками в 67 играх идут на третьей строчке «Востока».