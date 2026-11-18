«Эдмонтон» стал пятым клубом в истории НХЛ с 10 победами в первых 11 выездных матчах сезона
«Эдмонтон» стал пятой командой в истории НХЛ, которой удалось одержать десять побед в первых 11 выездных матчах одного регулярного чемпионата.
В ночь на 18 ноября «Ойлерз» обыграли «Флориду» со счетом 5:2.
Ранее десять гостевых побед за 11 матчей или быстрее одерживали только четыре команды. «Баффало» в сезоне-2006/07 и «Лос-Анджелесу» в сезоне-2023/24 для этого потребовалось по десять игр. «Нью-Джерси» в сезоне-2022/23 и «Бостон» в сезоне-1929/30 достигли аналогичного показателя за 11 матчей.
Команды НХЛ, быстрее всех одержавшие 10 гостевых побед за сезон:
1. «Баффало» (2006/07) — 10 матчей.
2. «Лос-Анджелес» (2023/24) — 10 матчей.
3. «Нью-Джерси» (2022/23) — 11 матчей.
4. «Бостон» (1929/30) — 11 матчей.
5. «Эдмонтон» (2026/27) — 11 матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|22
|16
|6
|35
|2
|Нью-Джерси
|22
|15
|7
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|21
|10
|11
|25
|5
|Филадельфия
|25
|8
|17
|22
|6
|Вашингтон
|20
|10
|10
|20
|7
|Коламбус
|20
|8
|12
|16
|8
|Питтсбург
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|22
|15
|7
|32
|2
|Монреаль
|23
|14
|9
|32
|3
|Оттава
|23
|14
|9
|31
|4
|Бостон
|22
|14
|8
|29
|5
|Флорида
|23
|12
|11
|27
|6
|Баффало
|22
|9
|13
|22
|7
|Детройт
|22
|8
|14
|19
|8
|Торонто
|24
|8
|16
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|24
|17
|7
|38
|2
|Колорадо
|23
|13
|10
|29
|3
|Даллас
|21
|13
|8
|28
|4
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|27
|5
|Юта
|23
|11
|12
|25
|6
|Виннипег
|23
|11
|12
|25
|7
|Сент-Луис
|22
|11
|11
|24
|8
|Чикаго
|22
|6
|16
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|24
|17
|7
|37
|2
|Вегас
|23
|13
|10
|30
|3
|Анахайм
|23
|11
|12
|23
|4
|Сан-Хосе
|24
|10
|14
|22
|5
|Калгари
|23
|10
|13
|21
|6
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|7
|Лос-Анджелес
|20
|7
|13
|16
|8
|Ванкувер
|23
|5
|18
|11
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|20.11
|03:00
|Торонто – Лос-Анджелес
|3 : 4 Б
|20.11
|03:00
|Виннипег – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
|Питтсбург – Сент-Луис
|2 : 5
|20.11
|03:00
|Оттава – Филадельфия
|5 : 6 ОТ
|20.11
|03:00
|Вашингтон – Баффало
|3 : 6
|20.11
|03:00
|Каролина – Монреаль
|1 : 2 ОТ
|20.11
|03:30
|Тампа-Бэй – Эдмонтон
|3 : 1
|20.11
|04:00
|Чикаго – Коламбус
|2 : 4
|20.11
|04:00
|Калгари – Миннесота
|1 : 4
|20.11
|05:00
|Колорадо – Анахайм
|4 : 0
|20.11
|05:40
|Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|20.11
|06:00
|Вегас – Даллас
|- : -
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