«Эдмонтон» стал пятым клубом в истории НХЛ с 10 победами в первых 11 выездных матчах сезона

«Эдмонтон» стал пятой командой в истории НХЛ, которой удалось одержать десять побед в первых 11 выездных матчах одного регулярного чемпионата.

В ночь на 18 ноября «Ойлерз» обыграли «Флориду» со счетом 5:2.

Ранее десять гостевых побед за 11 матчей или быстрее одерживали только четыре команды. «Баффало» в сезоне-2006/07 и «Лос-Анджелесу» в сезоне-2023/24 для этого потребовалось по десять игр. «Нью-Джерси» в сезоне-2022/23 и «Бостон» в сезоне-1929/30 достигли аналогичного показателя за 11 матчей.

Команды НХЛ, быстрее всех одержавшие 10 гостевых побед за сезон:

1. «Баффало» (2006/07) — 10 матчей.

2. «Лос-Анджелес» (2023/24) — 10 матчей.

3. «Нью-Джерси» (2022/23) — 11 матчей.

4. «Бостон» (1929/30) — 11 матчей.

5. «Эдмонтон» (2026/27) — 11 матчей.