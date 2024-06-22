«Эдмонтон» стал первой командой с 1945 года, которая отыгралась с 0-3 в финале Кубка Стэнли

«Эдмонтон» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» (5:1).

В десятый раз в истории НХЛ команда отыгралась при счете 0-3 в серии плей-офф. Также это третий случай в финале Кубка Стэнли и первый с 1945 года: тогда «Детройт» отыгрался в серии с «Торонто», но уступил в седьмом матче. В 1942-м «Торонто» сумел отыграться и выиграть четыре матча подряд.

Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.