«Эдмонтон» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» дома одержал победу над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

В составе «Ойлерз» отличились Маттиас Янмарк, Коннор Макдэвид, Кори Перри и Маттиас Экхольм.

У «Кракен» шайбы забросили Ээли Толванен и Винс Данн.

«Эдмонтон» набрал 67 очков и занимает 2-е место в Западной конференции, «Сиэтл» расположился на 12-й строчке с 47 баллами.