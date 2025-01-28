«Эдмонтон» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ
«Эдмонтон» дома одержал победу над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.
В составе «Ойлерз» отличились Маттиас Янмарк, Коннор Макдэвид, Кори Перри и Маттиас Экхольм.
У «Кракен» шайбы забросили Ээли Толванен и Винс Данн.
«Эдмонтон» набрал 67 очков и занимает 2-е место в Западной конференции, «Сиэтл» расположился на 12-й строчке с 47 баллами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
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|16
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|52
|28
|24
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|49
|24
|25
|52
|6
|Филадельфия
|51
|23
|28
|52
|7
|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
|52
|20
|32
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|5
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|51
|34
|17
|71
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|51
|29
|22
|60
|5
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|50
|31
|19
|66
|3
|Лос-Анджелес
|47
|26
|21
|58
|4
|Калгари
|48
|24
|24
|55
|5
|Ванкувер
|49
|22
|27
|54
|6
|Сиэтл
|51
|22
|29
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
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1.02
2.02
|28.01
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|4 : 2
|28.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|5 : 2
|28.01
|03:30
|
Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 5
|28.01
|05:30
|
Эдмонтон – Сиэтл
|4 : 2
|28.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|2 : 1
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