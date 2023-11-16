«Эдмонтон» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Форвард Эвандер Кейн оформил хет-трик, забросив в том числе победную шайбу в овертайме. Также за «Эдмонтон» забил Коннор Макдэвид. В составе гостей отметились Джаред Макканн, Пьер-Эдуар Белльмар и Александер Веннберг.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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