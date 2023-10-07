«Эдмонтон» переиграл «Сиэтл» в предсезонном матче НХЛ

«Эдмонтон» выиграл у «Сиэтла» в предсезонном матче НХЛ — 3:1. Встреча прошла на льду «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне.

Нападающий «Кракен» Джаред МакКанн на 13-й минуте открыл счет. Еще до перерыва Коннор Макдэвид сравнял счет. Во втором периоде голом отметился Зак Хайман, реализовавший большинство, а в третьем — Эвандер Кейн.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Эдмонтон» встретится с «Ванкувером» (12 октября), а «Сиэтл» сыграет «Вегасом» (11 октября).