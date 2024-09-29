Гол Подколзина в меньшинстве помог «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл»

«Эдмонтон» одержал победу над «Сиэтлом» в предсезонном матче НХЛ — 5:4. На 6-й минуте третьего периода российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин сравнял счет, когда его команда играла в меньшинстве.

В другом матче «Калгари» обыграл «Ванкувер» — 4:2. Российский защитник «Флэймз» Артем Грушников отметился одной голевой передачей.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.