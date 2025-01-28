«Эдмонтон» дома победил «Сиэтл»

«Эдмонтон» на своем льду выиграл у «Сиэтла в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У «Ойлерз» шайбы забросили Маттиас Янмарк, Коннор Макдэвид, Кори Перри и Маттиас Экхольм.

Авторами голов «Кракен» стали Ээли Толванен и Винс Данн.

«Эдмонтон» набрал 67 очков в 50 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции, «Сиэтл» идет 12-м с 47 баллами в 51 встрече.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сиэтл» — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Толванен — 13 (Хейден, Райт), 3:37 — 0:1. Янмарк — 2 (К. Браун, Нюджент-Хопкинс), 14:27 — 1:1. Данн — 10 (Бенайерс), 17:41 — 1:2. Макдэвид — 21 (Драйзайтль, Экхольм), 21:57 — 2:2. Перри — 9 (Нерс), 29:38 — 3:2. Экхольм — 7 (п.в.), 59:02 — 4:2.

Вратари: Пикар — Даккорд (57:38 — 59:02).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 31 (12+11+8) — 28 (12+8+8).

Наши: Подколзин (12.04/1/0) — -.

28 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.