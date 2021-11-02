4 очка Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 5:2.

В составе «Ойлерз» 4 (2+2) очка набрал Леон Драйзайтль, еще по шайбе забросили Данкан Кит, Кайл Туррис и Кайлер Ямамото. «Кракен» ответили точными бросками Джадена Шварца и Карсона Сауси.

После этого матча «Эдмонтон» с 14 очками занимает первое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 7 очками — на 14-й строчке.