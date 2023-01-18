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Сегодня, 07:39

«Эдмонтон» одержал четвертую победу подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» переиграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Ойлерз» одержали четвертую победу подряд.

«Эдмонтон» с 53 очками идет на 7-м месте в Западной конференции, а «Сиэтл» — на 4-м (56 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сиэтл» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Спронг — 15 (бол., Шульц, Бураковски), 3:11 — 0:1. Макдэвид — 38 (Драйзайтль), 14:08 — 1:1. Райан — 6 (Дешарне, Холлоуэй), 23:15 — 2:1. Фогеле — 5 (Драйзайтль, Хаймэн), 32:30 — 3:1. Данн — 9 (Веннберг), 40:22 — 3:2. Хаймэн — 21, 41:23 — 4:2. Маклеод — 6 (Холлоуэй, Хаймэн), 49:18 — 5:2.

Вратари: Кэмпбелл — Джонс.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (13+9+11) — 31 (7+14+10).

Наши: Костин (11.10/0/0) — -.

18 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Хоккей
НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 27 17 62
2 Нью-Джерси 44 29 15 61
3 Рейнджерс 45 25 20 57
4 Вашингтон 47 24 23 54
5 Питтсбург 43 22 21 50
6 Айлендерс 45 23 22 50
7 Филадельфия 45 19 26 45
8 Коламбус 44 13 31 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 34 9 72
2 Торонто 45 27 18 61
3 Тампа-Бэй 42 28 14 57
4 Флорида 46 21 25 47
5 Баффало 43 21 22 45
6 Детройт 43 18 25 44
7 Оттава 43 19 24 41
8 Монреаль 45 19 26 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 29 16 59
2 Даллас 45 26 19 59
3 Миннесота 43 25 18 54
4 Нэшвилл 44 21 23 48
5 Колорадо 42 22 20 47
6 Сент-Луис 45 22 23 47
7 Аризона 44 14 30 33
8 Чикаго 42 12 30 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 28 17 58
2 Сиэтл 44 26 18 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Эдмонтон 46 25 21 53
5 Калгари 45 21 24 51
6 Ванкувер 43 18 25 39
7 Сан-Хосе 45 13 32 35
8 Анахайм 45 12 33 29
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18.01 03:00
Вашингтон – Миннесота
 2 : 4
18.01 03:00
Монреаль – Виннипег
 4 : 1
18.01 03:00
Торонто – Флорида
 5 : 4 ОТ
18.01 03:00
Филадельфия – Анахайм
 5 : 2
18.01 04:00
Нэшвилл – Коламбус
 2 : 1
18.01 04:30
Чикаго – Баффало
 4 : 3 ОТ
18.01 05:00
Аризона – Детройт
 4 : 3 Б
18.01 05:00
Эдмонтон – Сиэтл
 5 : 2
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 70
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 62
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 38
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

43 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 28 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 18 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 33 2.21
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