«Эдмонтон» одержал четвертую победу подряд

«Эдмонтон» переиграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Ойлерз» одержали четвертую победу подряд.

«Эдмонтон» с 53 очками идет на 7-м месте в Западной конференции, а «Сиэтл» — на 4-м (56 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сиэтл» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Спронг — 15 (бол., Шульц, Бураковски), 3:11 — 0:1. Макдэвид — 38 (Драйзайтль), 14:08 — 1:1. Райан — 6 (Дешарне, Холлоуэй), 23:15 — 2:1. Фогеле — 5 (Драйзайтль, Хаймэн), 32:30 — 3:1. Данн — 9 (Веннберг), 40:22 — 3:2. Хаймэн — 21, 41:23 — 4:2. Маклеод — 6 (Холлоуэй, Хаймэн), 49:18 — 5:2.

Вратари: Кэмпбелл — Джонс.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (13+9+11) — 31 (7+14+10).

Наши: Костин (11.10/0/0) — -.

18 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».