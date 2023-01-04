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Сегодня, 07:49

«Сиэтл» на выезде обыграл «Эдмонтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» дома проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Ойлерз» потерпели второе поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сиэтл» — 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 19 (бол., Драйзайтль, Хаймэн), 12:47 — 1:0. Макдэвид — 33 (Янмарк, Кулак), 20:48 — 2:0. Бенайерс — 12 (бол., Спронг, Шульц), 24:44 — 2:1. Шварц — 9 (Бенайерс, Ларссон), 25:15 — 2:2. Гурд — 5 (Толванен, Шульц), 32:42 — 2:3. Маккэн — 17 (Веннберг, Шварц), 35:48 — 2:4. Веннберг — 7 (п.в., Танев, Шварц), 57:29 — 2:5.

Вратари: Скиннер (Кэмпбелл, 35:48, 56:20 — 57:29) — Джонс.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (14+4+16) — 24 (9+11+4).

Наши: Костин (8.47/2/-1) — -.

4 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

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НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Эдмонтон Ойлерз
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НХЛ: «Вашингтон» уступил «Баффало», «Чикаго» — «Тампа-Бэй» и другие матчи 4 января
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