«Сиэтл» на выезде обыграл «Эдмонтон»
«Эдмонтон» дома проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Ойлерз» потерпели второе поражение подряд.
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«Эдмонтон» — «Сиэтл» — 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)
Голы: Нюджент-Хопкинс — 19 (бол., Драйзайтль, Хаймэн), 12:47 — 1:0. Макдэвид — 33 (Янмарк, Кулак), 20:48 — 2:0. Бенайерс — 12 (бол., Спронг, Шульц), 24:44 — 2:1. Шварц — 9 (Бенайерс, Ларссон), 25:15 — 2:2. Гурд — 5 (Толванен, Шульц), 32:42 — 2:3. Маккэн — 17 (Веннберг, Шварц), 35:48 — 2:4. Веннберг — 7 (п.в., Танев, Шварц), 57:29 — 2:5.
Вратари: Скиннер (Кэмпбелл, 35:48, 56:20 — 57:29) — Джонс.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 34 (14+4+16) — 24 (9+11+4).
Наши: Костин (8.47/2/-1) — -.
4 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
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9.01
|4.01
|03:00
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Вашингтон – Баффало
|4 : 5 ОТ
|4.01
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|4 : 0
|4.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|5 : 3
|4.01
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|5 : 6 Б
|4.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|5 : 3
|4.01
|04:00
|
Виннипег – Калгари
|3 : 2
|4.01
|04:00
|
Нэшвилл – Монреаль
|6 : 3
|4.01
|04:30
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.01
|05:00
|
Эдмонтон – Сиэтл
|2 : 5
|4.01
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|- : -
|4.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
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