«Эдмонтон» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» дома переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

За «Ойлерз» шайбы забросили Кори Перри, Коннор Макдэвид, Зак Хайман и Трой Стечер.

Авторами голов «Блюз» стали Дилан Холлоуэй и Джейк Нейборс.

«Эдмонтон» с 32 очками идет 7-м в Западной конференции, «Сент-Луис» набрал 28 очков и расположился на 11-й строчке.