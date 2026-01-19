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19 января, 06:51

«Эдмонтон» разгромил «Сент-Луис», Подколзин забил гол и сделал передачу

Павел Лопатко

«Эдмонтон» победил «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Заброшенными шайбами отметились Райан Нюджент-Хопкинс, Эндрю Манджапане, Зак Хаймэн (дубль) и российский нападающий Василий Подколзин. Также на его счету голевая передача. В сезоне-2025/26 24-летний россиянин в 50 матчах набрал 23 (12+11) очка.

«Эдмонтон» в 50 матчах набрал 58 очков и занимает пятое место в Западной конференции. «Сент-Луис» располагается на 13-м месте (46 очков после 49 матчей).

В следующем матче «Эдмонтон» 21 января примет «Нью-Джерси», «Сент-Луис» в тот же день сыграет на выезде с «Виннипегом».

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 января, 04:00. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Сент-Луис
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Василий Подколзин
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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