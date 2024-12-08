«Эдмонтон» дома победил «Сент-Луис», Бучневич отдал голевой пас
«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
У хозяев отличились Кори Перри, Коннор Макдэвид, Зак Хайман и Трой Стечер.
За «Блюз» шайбы забросили Дилан Холлоуэй и Джейк Нейборс. Российский нападающий команды Павел Бучневич отметился результативной передачей на 14-й минуте 3-го периода.
«Эдмонтон» набрал 32 очка в 27 встречах и занимает 7-е место в Западной конференции, «Сент-Луис» идет 11-м с 28 очками за 27 игр.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Голы: Перри — 5 (Нерс, Драйзайтль), 12:25 — 1:0. Макдэвид — 13, 25:19 — 2:0. Хаймэн — 6 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 34:37 — 3:0. Холлоуэй — 9 (Томас, Парэйко), 45:02 — 3:1. Нейберс — 9 (бол., Кайру, Бучневич), 53:09 — 3:2. Стэчер — 1 (Дж. Скиннер), 54:18 — 4:2.
Вратари: С. Скиннер — Биннингтон (56:55 — 59:26).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 21 (5+9+7) — 31 (10+8+13).
Наши: Подколзин (14.03/1/+1) — Бучневич (22.16/3/-1), Торопченко (10.14/0/-1).
8 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|27
|19
|8
|40
|2
|Нью-Джерси
|29
|18
|11
|38
|3
|Каролина
|27
|17
|10
|35
|4
|Рейнджерс
|25
|14
|11
|29
|5
|Филадельфия
|27
|12
|15
|28
|6
|Питтсбург
|29
|12
|17
|28
|7
|Айлендерс
|28
|10
|18
|27
|8
|Коламбус
|26
|11
|15
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|28
|17
|11
|36
|2
|Торонто
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|29
|15
|14
|33
|4
|Тампа-Бэй
|24
|13
|11
|28
|5
|Оттава
|26
|12
|14
|26
|6
|Баффало
|27
|11
|16
|25
|7
|Детройт
|27
|10
|17
|24
|8
|Монреаль
|27
|10
|17
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|40
|2
|Виннипег
|28
|20
|8
|40
|3
|Даллас
|26
|16
|10
|32
|4
|Колорадо
|28
|15
|13
|30
|5
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|28
|6
|Юта
|26
|11
|15
|26
|7
|Нэшвилл
|28
|7
|21
|20
|8
|Чикаго
|27
|8
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|27
|16
|11
|35
|3
|Ванкувер
|25
|14
|11
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|32
|5
|Калгари
|27
|13
|14
|31
|6
|Сиэтл
|28
|13
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
|10
|20
|25
|8
|Анахайм
|25
|10
|15
|23
|8.12
|00:00
|
Чикаго – Виннипег
|2 : 4
|8.12
|01:00
|
Айлендерс – Каролина
|4 : 3
|8.12
|02:00
|
Флорида – Сан-Хосе
|3 : 1
|8.12
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|5 : 2
|8.12
|03:00
|
Оттава – Нэшвилл
|3 : 1
|8.12
|03:00
|
Детройт – Колорадо
|1 : 2
|8.12
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|2 : 4
|8.12
|04:00
|
Лос-Анджелес – Миннесота
|4 : 1
|8.12
|06:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|4 : 2
|8.12
|21:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|- : -