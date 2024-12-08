«Эдмонтон» дома победил «Сент-Луис», Бучневич отдал голевой пас

«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев отличились Кори Перри, Коннор Макдэвид, Зак Хайман и Трой Стечер.

За «Блюз» шайбы забросили Дилан Холлоуэй и Джейк Нейборс. Российский нападающий команды Павел Бучневич отметился результативной передачей на 14-й минуте 3-го периода.

«Эдмонтон» набрал 32 очка в 27 встречах и занимает 7-е место в Западной конференции, «Сент-Луис» идет 11-м с 28 очками за 27 игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Перри — 5 (Нерс, Драйзайтль), 12:25 — 1:0. Макдэвид — 13, 25:19 — 2:0. Хаймэн — 6 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 34:37 — 3:0. Холлоуэй — 9 (Томас, Парэйко), 45:02 — 3:1. Нейберс — 9 (бол., Кайру, Бучневич), 53:09 — 3:2. Стэчер — 1 (Дж. Скиннер), 54:18 — 4:2.

Вратари: С. Скиннер — Биннингтон (56:55 — 59:26).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 21 (5+9+7) — 31 (10+8+13).

Наши: Подколзин (14.03/1/+1) — Бучневич (22.16/3/-1), Торопченко (10.14/0/-1).

8 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».