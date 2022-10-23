«Сент-Луис» обыграл «Эдмонтон», у Тарасенко результативная передача

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 2:0.

Отличился Тори Крюг с передачи Владимира Тарасенко, а также Джастин Фолк, забросивший в пустые ворота.

«Сент-Луис» с 3 победами в трех матчах занимает третье место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 4 очками — на 11-й строчке.