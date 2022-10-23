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Сегодня, 01:21

«Сент-Луис» обыграл «Эдмонтон», у Тарасенко результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 2:0.

Отличился Тори Крюг с передачи Владимира Тарасенко, а также Джастин Фолк, забросивший в пустые ворота.

«Сент-Луис» с 3 победами в трех матчах занимает третье место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 4 очками — на 11-й строчке.

НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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И О
Артемий Панарин

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 5 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 4 10
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 5 10
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 5 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 4 6
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 5 5
И КН
Алекс Стэлок

Алекс Стэлок

Чикаго

 2 0.75
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
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