«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» — 3:2 ОТ.

В составе «Ойлерз» отличились Зак Хейман, Маттиас Экхольм, который перевел матч в овертайм за 18 секунд до сирены, и Леон Драйзайтль, забивший победный гол, Коннор Макдэвид оформил ассистентский хет-трик. У «Шаркс» шайбы забросили Люк Канин и Ян Рутта, вратарь Ярослав Аскаров отразил 40 бросков из 43.