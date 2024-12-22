«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

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«Эдмонтон» переиграл «Сан-Хосе» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Ойлерз» голами отметились Зак Хейман, Маттиас Экхольм и Леон Драйзайтль.

За «Шаркс» шайбы забросили Люк Канин и Ян Рутта.

«Эдмонтон» набрал 2 очка и расположился на 5-й строчке Западной конференции, «Сан-Хосе» идет 14-м с 28 очками.