«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Сан-Хосе». Барабанов набрал 2 очка
«Эдмонтон» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Ойлерз» одержали четвертую победу подряд.
Российский форвард «Шаркс» Александр Барабанов забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.
«Эдмонтон» набрал 88 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» идет последним — 53 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (1:1, 2:3, 1:0, 1:0)
Голы: Барабанов — 15 (Гертл, Власик), 5:48 — 0:1. Бьюгстад — 16 (Фогеле, Янмарк), 7:08 — 1:1. Ямамото — 10 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 20:30 — 2:1. Лоренц — 8 (Агоццино, Беннинг), 28:32 — 2:2. Карлссон — 21 (Зеттерлунд, Кутюр), 30:23 — 2:3. Экхольм — 7 (Драйзайтль, Бушар), 31:48 — 3:3. Карлссон — 22 (Барабанов, Каут), 34:23 — 3:4. Экхольм — 8 (Макдэвид, Драйзайтль), 56:13 — 4:4. Нерс — 8 (Ямамото, Нюджент-Хопкинс), 64:45 — 5:4.
Вратари: Кэмпбелл — Раймер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 52 (11+17+15+9) — 32 (13+8+8+3).
Наши: Костин (7.57/1/-1) — Барабанов (20.58/1/0), Кныжов (14.03/1/0).
21 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Нью-Джерси
|70
|45
|25
|97
|3
|Рейнджерс
|70
|41
|29
|92
|4
|Айлендерс
|71
|36
|35
|80
|5
|Питтсбург
|70
|34
|36
|78
|6
|Вашингтон
|71
|33
|38
|73
|7
|Филадельфия
|69
|25
|44
|62
|8
|Коламбус
|69
|21
|48
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|69
|53
|16
|111
|2
|Торонто
|69
|42
|27
|93
|3
|Тампа-Бэй
|71
|42
|29
|90
|4
|Флорида
|70
|36
|34
|79
|5
|Оттава
|70
|34
|36
|73
|6
|Баффало
|69
|33
|36
|72
|7
|Детройт
|69
|30
|39
|69
|8
|Монреаль
|70
|27
|43
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|70
|38
|32
|89
|2
|Колорадо
|69
|41
|28
|88
|3
|Миннесота
|70
|40
|30
|88
|4
|Виннипег
|71
|39
|32
|81
|5
|Нэшвилл
|68
|34
|34
|76
|6
|Сент-Луис
|69
|31
|38
|67
|7
|Аризона
|70
|27
|43
|65
|8
|Чикаго
|70
|24
|46
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|70
|43
|27
|92
|2
|Лос-Анджелес
|70
|40
|30
|90
|3
|Эдмонтон
|70
|39
|31
|86
|4
|Сиэтл
|69
|38
|31
|83
|5
|Калгари
|70
|31
|39
|77
|6
|Ванкувер
|69
|31
|38
|67
|7
|Анахайм
|70
|23
|47
|56
|8
|Сан-Хосе
|70
|19
|51
|52
|21.03
|02:00
|
Детройт – Флорида
|2 : 5
|21.03
|02:00
|
Питтсбург – Оттава
|1 : 2
|21.03
|04:00
|
Колорадо – Чикаго
|5 : 0
|21.03
|04:30
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|21.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|134
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|104
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|71
|100
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|58
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|69
|48
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|69
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|42
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|32
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.20