«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» дома обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

«Эдмонтон» набрал 24 очка и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Рейнджерс» с 25 очками — на 5-й строчке «Востока».