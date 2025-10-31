«Рейнджерс» в овертайме победили «Эдмонтон», Шестеркин сделал 33 сейва

«Рейнджерс» выиграли у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У «рейнджеров» забили Джонни Бродзински, Брэйден Шнайдер, Тэйлор Рэддиш и Джей Ти Миллер. У «Ойлерз» дубль оформил Дарнелл Нерс и одну шайбу забросил Мэтт Савой.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 33 из 36 бросков по воротам.

«Рейнджерс» набрали 12 очков в 12 матчах и идут на 11-й строчке в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет восьмым в Западной конференции — 13 очков в 12 играх.