«Эдмонтон» победил «Рейнджерс», Панарин забил два гола, у Макдэвида три очка
«Эдмонтон» дома обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
У хозяев 3 (2+1) очка набрал Коннор Макдэвид, один гол забил россиянин Василий Подколзин.
У гостей двумя шайбами отметился россиянин Артемий Панарин, на счету которого в этом сезоне 26 (12+14) очков.
«Эдмонтон» набрал 24 очка и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Рейнджерс» с 25 очками — на 5-й строчке «Востока».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
Голы: Подколзин — 1 (Драйзайтль, К. Браун), 17:34 — 1:0. Нерс — 3 (мен., Янмарк, К. Браун), 19:51 — 2:0. Драйзайтль — 16 (Макдэвид), 28:54 — 3:0. Бушар — 6 (Янмарк, Хенрик), 31:58 — 4:0. Панарин — 11 (Фокс), 35:02 — 4:1. Макдэвид — 10 (Бушар, Капанен), 45:49 — 5:1. Макдэвид — 11 (Стэчер), 49:37 — 6:1. Панарин — 12 (Лафренье), 56:29 — 6:2.
Вратари: С. Скиннер — Куик.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 40 (21+10+9) — 35 (9+16+10).
Наши: Подколзин (13.18/1/+1) — Панарин (18.59/6/-2).
24 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|23
|14
|9
|30
|2
|Каролина
|20
|14
|6
|29
|3
|Вашингтон
|20
|13
|7
|27
|4
|Рейнджерс
|18
|12
|6
|25
|5
|Айлендерс
|21
|8
|13
|21
|6
|Коламбус
|20
|9
|11
|20
|7
|Филадельфия
|21
|9
|12
|20
|8
|Питтсбург
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|21
|12
|9
|25
|3
|Баффало
|21
|11
|10
|23
|4
|Бостон
|22
|10
|12
|23
|5
|Тампа-Бэй
|19
|10
|9
|22
|6
|Детройт
|20
|8
|12
|18
|7
|Оттава
|20
|8
|12
|17
|8
|Монреаль
|20
|7
|13
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|21
|17
|4
|34
|2
|Миннесота
|20
|13
|7
|30
|3
|Даллас
|19
|13
|6
|26
|4
|Колорадо
|21
|12
|9
|24
|5
|Юта
|20
|8
|12
|19
|6
|Сент-Луис
|22
|9
|13
|19
|7
|Нэшвилл
|21
|7
|14
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|13
|8
|28
|2
|Калгари
|21
|12
|9
|27
|3
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|25
|4
|Ванкувер
|19
|10
|9
|23
|5
|Эдмонтон
|21
|10
|11
|22
|6
|Сиэтл
|21
|10
|11
|21
|7
|Анахайм
|19
|8
|11
|19
|8
|Сан-Хосе
|23
|6
|17
|17
|24.11
|00:00
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|2 : 1
|24.11
|00:00
|
Калгари – Миннесота
|4 : 3 Б
|24.11
|02:00
|
Флорида – Колорадо
|4 : 7
|24.11
|03:00
|
Питтсбург – Юта
|1 : 6
|24.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|3 : 4
|24.11
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3
|24.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|2 : 4
|24.11
|03:00
|
Детройт – Бостон
|1 : 2
|24.11
|03:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|4 : 1
|24.11
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|5 : 4 Б
|24.11
|03:00
|
Монреаль – Вегас
|2 : 6
|24.11
|03:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|3 : 1
|24.11
|04:00
|
Сан-Хосе – Баффало
|2 : 4
|24.11
|06:00
|
Эдмонтон – Рейнджерс
|6 : 2