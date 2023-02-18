«Рейнджерс» по буллитам выиграли у «Эдмонтона». Панарин набрал одно очко

«Рейнджерс» по буллитам выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б. «Ойлерз» потерпели третье поражение подряд. Команда из Нью-Йорка продлила победную серию до 7 встреч.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился одной голевой передачей. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов, как и его одноклубник и соотечественник Владимир Тарасенко.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.

Канадский нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи. Он первым в сезоне набрал 100 очков в сезоне.

«Рейнджерс» Набрали 74 очка и поднялись на 5-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» располагаетсся на 6-й строчке в Западной конференции — 67 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 4:5 Б (4:1, 0:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 27 (бол., Хаймэн, Макдэвид), 7:52 — 1:0. Бэрри — 8 (Фогеле, Янмарк), 12:11 — 2:0. Райан — 10 (Хаймэн, Пулюярви), 12:30 — 3:0. Крайдер — 23 (бол., Зибанежад, Панарин), 13:36 — 3:1. Драйзайтль — 32 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 18:27 — 4:1. Крайдер — 24 (мен., Фокс, Линдгрен), 26:26 — 4:2. Лафренье — 9 (Какко), 41:36 — 4:3. Зибанежад — 30 (бол., Фокс, Панарин), 53:10 — 4:4.

Победный буллит: Лафренье.

Вратари: Кэмпбелл — Шестеркин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (12+9+2+6) — 38 (13+12+10+3).

Наши: — - Панарин (22.13/1/0), Тарасенко (16.44/0/0).

18 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.