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«Рейнджерс» по буллитам выиграли у «Эдмонтона». Панарин набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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18 февраля. «Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 4:5 Б.
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» по буллитам выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б. «Ойлерз» потерпели третье поражение подряд. Команда из Нью-Йорка продлила победную серию до 7 встреч.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился одной голевой передачей. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов, как и его одноклубник и соотечественник Владимир Тарасенко.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.

Канадский нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи. Он первым в сезоне набрал 100 очков в сезоне.

«Рейнджерс» Набрали 74 очка и поднялись на 5-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» располагаетсся на 6-й строчке в Западной конференции — 67 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 4:5 Б (4:1, 0:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 27 (бол., Хаймэн, Макдэвид), 7:52 — 1:0. Бэрри — 8 (Фогеле, Янмарк), 12:11 — 2:0. Райан — 10 (Хаймэн, Пулюярви), 12:30 — 3:0. Крайдер — 23 (бол., Зибанежад, Панарин), 13:36 — 3:1. Драйзайтль — 32 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 18:27 — 4:1. Крайдер — 24 (мен., Фокс, Линдгрен), 26:26 — 4:2. Лафренье — 9 (Какко), 41:36 — 4:3. Зибанежад — 30 (бол., Фокс, Панарин), 53:10 — 4:4.

Победный буллит: Лафренье.

Вратари: Кэмпбелл — Шестеркин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (12+9+2+6) — 38 (13+12+10+3).

Наши: — - Панарин (22.13/1/0), Тарасенко (16.44/0/0).

18 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Анахайм» проиграл «Лос-Анджелесу». Куликов набрал одно очко

Арбитры не дали состояться драке вратарей в матче «Анахайм» — «Лос-Анджелес»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 55 33 22 74
4 Питтсбург 54 27 27 63
5 Айлендерс 58 28 30 63
6 Вашингтон 57 28 29 62
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 54 26 28 56
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 30 26 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 55 29 26 63
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Лос-Анджелес 56 31 25 69
3 Сиэтл 55 31 24 68
4 Эдмонтон 56 30 26 67
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 56 17 39 40
Результаты / календарь
7.02
8.02
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10.02
11.02
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16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
18.02 03:00
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4
18.02 03:00
Оттава – Чикаго
 3 : 4 ОТ
18.02 04:00
Миннесота – Даллас
 2 : 1 Б
18.02 05:00
Эдмонтон – Рейнджерс
4 : 5 Б
18.02 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 3 : 6
18.02 22:00
Нэшвилл – Флорида
 - : -
18.02 22:00
Сент-Луис – Колорадо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 99
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 80
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 54 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 24 2.12
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
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