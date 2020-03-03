«Эдмонтон» разгромил «Нэшвилл», Макдэвид и Драйзайтль набрали 10 очков на двоих

«Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромно уступил «Эдмонтону» — 3:8. На счету капитанf «нефтяников» Коннора Маклэвида гол и 4 результативные передачи. Лидер бомбардирской гонки Леон Драйзайтль оформил покер и отметился передачей.

На счету Драйзайтля 107 (43+64) очков, у Макдэвида 94 (32+62) балла. Он вышел на второе место в бомбардирской гонке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 3:8 (0:2, 3:1, 0:5)

Голы: Арчибальд — 11 (Эннис, Макдэвид), 6:23 — 0:1. Драйзайтль — 40 (Макдэвид, Бир), 19:31 — 0:2. Йоси — 16 (Террис, Гранлунд), 22:14 — 1:2. Ярнкрок — 14 (Дюшен), 22:28 — 2:2. Ямамото — 10 (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 33:34 — 2:3. Бонино — 18 (Смит, Гримальди), 35:05 — 3:3. Макдэвид — 32 (Арчибальд, Нерс), 44:42 — 3:4. Драйзайтль — 41 (Ямамото, Ньюджент-Хопкинс), 45:17 — 3:5. Кассиан — 15 (Макдэвид, Нерс), 47:03 — 3:6. Драйзайтль — 42 (Ньюджент-Хопкинс), 48:28 — 3:7. Драйзайтль — 43 (бол., Макдэвид, Нерс), 49:55 — 3:8.

Вратари: Ринне (Сарос, 49:55) — Смит.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (12+7+11) — 35 (14+8+13).

Наши: — - -.

3 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.