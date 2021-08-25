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«Эдмонтон» пустит на арену только вакцинированных от коронавируса болельщиков

10:25
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Болельщики «Эдмонтона» смогут посещать домашние матчи команды в чемпионате НХЛ, однако нужно будет обязательно пройти вакцинацию от коронавируса, заявили в Oilers Entertainment Group.

Болельщикам старше 12 лет для прохода на арену потребуется подтверждение вакцинации не менее чем за 14 дней до начала игры или отрицательный результат теста в течение 48 часов до встречи.

Также все сотрудники, волонтеры и подрядчики обязаны пройти вакцинацию до первой предсезонной игры «Олерз», которая пройдет 28 сентября.

Ранее похожие условия для посещения домашних матчей установил «Торонто». А «Калгари», «Ванкувер» и «Виннипег» будут принимать исключительно вакцинированных болельщиков.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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