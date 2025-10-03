«Эдмонтон» продлил контракт с главным тренером Кноблаухом

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба «Ойлерз».

Новое соглашение с 47-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2029/30.

Кноблаух возглавляет «Эдмонтон» с ноября 2023 года. В последних двух сезонах команда дважды доходила до финала Кубка Стэнли, где оба раза уступила «Флориде».