«Эдмонтон» приостановил переговоры по новому контракту с Ньюджентом-Хопкинсом

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд объяснил, что переговоры с нападающим Райаном Ньюджентом-Хопкинсом по новому контракту пока были приостановлены, информирует Edmonton Sun.

Нынешнее соглашение Ньюджента-Хопкинса рассчитано еще на сезон. По нему он зарабатывает 6 миллионов.

Ранее появлялась информация, что 27-летний канадец хочет получать по новому контракту 8 миллионов в год.

Нападающий был выбран под общим первым номером драфта-2011. С тех пор он провел за «Ойлерз» 604 матча и набрал 443 (169+274) очка.