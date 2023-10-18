«Эдмонтон» повторил клубное достижение 38-летней давности

«Эдмонтон» в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:1) забросили четыре шайбы.

Как сообщает пресс-служба лиги, «Ойлерз» повторил клубное достижение 38-летней давности. В последний раз «нефтяники» забивали не менее четырех голов в первом периоде гостевого матча в 1985 году.

«Эдмонтон» одержал первую победу в текущем сезоне НХЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице «Запада» (2 очка). Следующую игру команда проведет 20 октября против «Филадельфии».